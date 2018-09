Contro la malnutrizione infantile in Burkina Faso, la cena di beneficenza a Villa Magnisi

Cena di beneficenza mercoledì 26 settembre a Villa Magnisi. Obiettivo? Dare un contributo alla lotta contro la malnutrizione infantile in Burkina Faso e alla costruzione di una fattoria per le donne madri in un villaggio in Burundi.

Un incontro casuale, che però getta le radici ad un progetto: è quello che è successo tra il dottor Nuccio Pepe, medico chirurgo, appartenente all’Ordine dei Medici di Palermo che lavora da sempre nel pubblico e dopo una lunga esperienza in chirurgia d’urgenza da oltre 10 anni si è dedicato alle cure palliative, e il presidente della Federazione Macellai di Palermo, Giuseppe Pillitteri. Insieme sono riusciti a unire ben 26 aziende siciliane per un evento che ha come obiettivo quello di raccogliere tanti fondi per sostenere due importanti progetti della Lvia Burkina Faso, la lotta contro la malnutrizione infantile in Burkina Faso e il progetto Claudine, la costruzione di una fattoria per le donne madri di un villaggio in Burundi, il "Maison puor le vie Marthe Robin".

Insieme Per Loro sarà un evento di beneficenza e di solidarietà ma anche di amicizia e unione tra aziende, che hanno messo a disposizione le loro professionalità per organizzare una grande serata da offrire a tutti i donatori: Una grande cena in grande stile dove si potranno degustare tanti piatti a base di carni cotte al barbecue, a cura dei macellai della Federazione Macellai di Palermo, patrocinata da Confcommercio Sicilia: Giuseppe Pillitteri, il Presidente, Giuseppe Requirez, Giuseppe Francavilla, Targia Salvo, Tony Melodia e Ignazio Sparacello. Ospite d’onore lo chef Giuseppe Calvaruso, di Aja Mola - Trattoria di mare, che guiderà i cuochi della serata per la preparazione dei piatti. Ingredienti segreti e che daranno un tocco speciale a tutti i piatti le salse e le preparazioni di Nutrì. Fondamentali l’attrezzatura professionale da taglio per i cuochi, fornita da Pietro Ragusaro Ragusa e il suo famosissimo e storico coltellificio siciliano, di Chiusa Sclafani per la precisione.

Si potranno degustare le pizze gourmet del maestro pizzaiolo Daniele Vaccarella della pizzeria La Braciera Pizzeria Ristorante di Palermo, cotte in un forno a legna fornito per l’occasione da Clementi - Il Re del Fuoco il re dei forni. Si potranno assaggiare i formaggi del Caseificio Bompietro, l’olio biologico dell’azienda agricola Olio Biologico Lombardo di Sciacca, il pane del Panificio La Barbera di Mondello, i vini della Cantina Terre di Bruca, i dolci della Pasticceria Pasticceria Marsicano, il gelato della Gelateria D'Orleans - Maestri Pasticceri dal 1975 e il caffè Caffè Morettino.

La serata sarà allietata dalla musica dal vivo de I Firrio, gruppo musicale, con Antonino Di Marco voce e chitarra, Roberto Molinelli basso vocale, sax, beat box, Simone Campione chitarra e cori, e Ferdinando Piccoli batteria e cori. Una serata, quindi, offerta dalle aziende che hanno messo a disposizione da mesi il loro tempo e la loro passione al fine di creare un momento di armonia e gioia per chi mostrerà con un piccolo gesto solidarietà nei confronti dei bambini e dei paesi meno fortunati. "Ogni giorno questo tipo di attività ci fa scoprire quanto ognuno di noi possiede tanta ricchezza, che non è data dal denaro, ma dalla possibilità di mettersi in gioco e di aiutare gli altri", scrivono sui social.