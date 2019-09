Ballarò Buskers, si scaldano i motori: la cena per finanziare il festival a Santa Chiara

La grande macchina del Ballarò Buskers Festival è ai nastri di partenza, pronta per partire a suon di buonumore per animare il quartiere dell'Albergheria con le arti di strada e il circo contemporaneo da sabato 28 fino a domenica 30 ottobre.

Saranno giorni di forti emozioni dove il quartiere cambierà volto e si trasformerà in un palconescenico diffuso su diverse piazze, con un programma che prevede spettacoli a rotazione dal pomeriggio alla sera di artisti locali, nazionali e internazionali. Come ogni anno però prima del Festival c'è un immancabile appuntamento che preannuncia la grande festa di fine ottobre, la consueta cena di autofinanziamento che, quest'anno, avrà luogo sabato 5 ottobre alle ore 20 all'Oratorio di Santa Chiara (costo dieci euro).

Anche quest'anno saranno in tanti i ristoranti di Palermo che supportano il Festival dall'anima sociale: Moltivolti, Freschette Bistrot, Bisso Bistrot, Pizzottando, Santamarina Bistrot, la pasticceria Trentacoste e anche Cotti in Fragranza. Durante la serata ci sarà anche un assaggio del Festival con uno spettacolo circense a cura del "Duo Minuti" e a seguire il consueto (e ormai atteso) Dj set di Totò Cavaleri. Per i biglietti è necessario prenotare entro il 3 ottobre presso Moltivolti.