“Cefalù summer 2018”: l’estate esplosiva con concerti, spettacoli teatrali e opera dei pupi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’estate indimenticabile è quella in corso a Cefalù, grazie al fitto programma di eventi unici promossi dall’assessore al Turismo, Eventi di Richiamo, Attività Produttive, Simone Lazzara. Trentuno giorni di musica, arte, spettacoli teatrali, che dal centro storico al lungomare “Giuseppe Giardina”, stanno dando un forte impulso alla movida della cittadina costiera in provincia di Palermo. “Siamo entusiasti per il successo che sta avendo il nostro cartellone di eventi – ha dichiarato l’assessore Lazzara - perché siamo riusciti a coniugare la necessità di promuovere Cefalù, con la soddisfazione del pubblico. Ogni giorno registriamo grandissima partecipazione da parte di tutte le fasce d’età, proprio perché abbiamo creato un programma variegato e stimolante: non era semplice date le difficoltà in cui versa il Comune. Stiamo, inoltre – ha concluso Lazzara – dando continuità al progetto Visitcefalu, con la scelta del brand per la valorizzazione del territorio, che è già nella nostra cartellonistica pronta per essere utilizzata dal prossimo anno”. Trentuno giorni di divertimento che renderanno Cefalù punto di ritrovo dell’estate siciliana. Come non parlare del Ferragosto, che, nelle serate del 14 e 15 agosto, allieterà i presenti con spettacoli musicali, tra cui il tributo agli U2, in cui la parola d’ordine sarà voglia di stare insieme sotto le stelle. Punta di diamante dell’organizzazione, in calendario il 18 agosto, sarà l’Rds Play on Tour, che porterà due speaker d’eccezione di una delle radio più ascoltate d’Italia, come Anna Pettinelli e Sergio Friscia, ad animare con musica e giochi la spiaggia di Cefalù. È previsto anche uno spazio per la melodiosa voce di Desire Capaldo, che si esibirà a piazza Marina. Gli amanti del teatro, invece, verranno accontentati grazie alle esibizioni della compagnia “Accademia Creativa”, che, il 25 e 26 agosto, andranno in scena nel centro storico con la parata itinerante “Bianche Presenze e al lungomare con lo spettacolo “The Tempest”. Fino al 31 agosto (dall’8 al 13, dall’16 al 19, dal 23 al 26, dal 29 al 31), l’opera dei Pupi rappresenterà anche le avventurose imprese dei paladini di Francia contro i mori di Spagna, al museo Mandreliasca. Anche gli appassionati d’arte verranno coinvolti con due mostre attive fino a giorno 31 agosto: “Itinerari dell’arte”, mostra di pittura di Cosimo Cirino a piazza Duomo e “Zora” mostra di scultura di Domenico Zora al museo Mandralisca. Anche gli amati del fitness saranno protagonisti del gran finale con “The village – sport, health & green energy” previsto sul lungomare “G. Giardina”.