A Cefalù in scena "La Via dei Presepi 2019 - come i Magi, seguiamo la Stella"

A Cefalù ritorna uno degli eventi più attesti dell'anno: "La Via dei Presepi 2019 - Come i Magi, seguiamo la Stella". Fino al 5 gennaio 2020 tante Stelle, lungo il percorso, indicheranno la Via ai visitatori. Saranno visitabili più di 50 Presepi all’interno di 16 chiese, cortili, spazi all'aperto, cripte, chiostri, e ancora il Museo Mandralisca, il Circolo Unione, l'Episcopio ed il Seminario Vescovile. Da non perdere la Mostra Diocesana di Presepi, una straordinaria esposizione collettiva di manufatti provenienti dai diversi comuni delle Madonie, a cui farà da cornice la Chiesa auditorium Maria SS. Annunziata.

La grande novità di quest’anno sarà il coinvolgimento dei cinque sensi allietati da spettacoli, concerti, degustazioni, laboratori e tanto altro. In esclusiva, in tre occasioni, sarà possibile godere dello splendore delle visite serali alle Torri della Basilica Cattedrale ed all’intero Itinerarium Pulchritudinis, arricchito da una pregevole esposizione di Bambinelli di cera. Primo appuntamento domenica 15 dicembre 2019. “La Via dei Presepi” è organizzata dalla Diocesi e dalla Pro Loco Cefalù, con il patrocinio del Comune, la collaborazione dell`IISS ”Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato” e di altre associazioni e realtà cefaludesi con l’obiettivo di promuovere l'arte presepiale, preservare una tradizione artigianale e promuovere il territorio cefaludese e madonita.



Potete trovare qui: https://www.prolococefalu.it/attachments/article/131/La%20Via%20dei%20Presepi%202019%20-%20Brochure.pdf

la brochure completa dell’evento per consultarla comodamente sul vostro dispositivo. Si potrà, inoltre, scaricare la mappa anche tramite il QR code presente sulle locandine affisse e sulla segnaletica del percorso. Cosa state aspettando? come i Magi, seguite le Stelle...lasciatevi incantare dalla Bellezza di questo firmamento!

Fonte: Pro Loco Cefalù