Cefalu beach & love party

"Beach&Love Party" venerdi 13 luglio, Molo di Cefalù: una serata all'insegna del divertimento in una magica cornice naturale di una notte d’estate in riva al mare. Si ballerà in uno scenario unico al mondo nel suggestivo molo della Vecchia Marina. Inizio evento ore 21. DjSetLive con Luca De Paoli e Serena Pantaleo VisualDj. Potrete scattare la vostra foto "KissMeStupid" nella Love Frame per vederla pubblicata sull'evento facebook "Beach&Love Party" - KISS PHOTO BOOTH a cura di Peppe Turdo Ph. Ingresso libero.