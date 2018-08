Castelbuono jazz festival 2018, a Ferragosto parte la XXI edizione

Martedì 14 agosto alle 22, in occasione del Ferragosto, al Chiostro di San Francesco la Rassegna si apre con il soprano Laura Giordano e Giuseppe Urso trio. A “Castelbuono Incontra” il 19 agosto focus su turismo, territorio e ambiente

La cantante lirica palermitana “prestata” al Jazz Laura Giordano con Giuseppe Urso e il Trio, il sassofonista romano Stefano Di Battista, la multietnica Orchestra di Piazza Vittorio, Lucy Garsia con il Quartet, Claudio Giambruno Quartet con guest star l'armonicista Giuseppe Milici, Vincenzo Palermo e Falsabrasil, la Bellini Jazz Orchestra del Conservatorio di Palermo, con guest star la cantante americana Joy Garrison e le danzatrici di Ezia Cumbo, e il sassofonista napoletano James Senese con la leggendaria band Napoli Centrale, sono i nomi degli artisti che costituiscono il parterre de rois della XXI edizione del Castelbuono Jazz Festival.

La rassegna musicale, diretta da Angelo Butera, ormai sempre più pietra miliare del panorama musicale estivo siciliano, si articolerà da lunedì 13 agosto con l'anteprima alle ore 20,30 all'Abbazia Santa Anastasia con Simona Trentacoste trio a martedì 21 agosto nel suggestivo chiostro di San Francesco (nelle prime due serate) e in piazza Castello davanti lo scenario naturale dominato dall'antico maniero medioevale dei Vetimiglia nelle altre rimanenti serate. La rassegna quest'anno ha come tema conduttore “Il ’68 il Jazz la Libertà i diritti Umani”.

Nel corso della kermesse, inoltre, nella centralissima piazza Margherita si svolgeranno dei talk a partire dalle ore 18, uno spazio dedicato all'intrattenimento con Castelbuono Incontra con la partecipazione di esponenti della politica, della cultura, dell'arte, del giornalismo, dell'imprenditoria e del turismo.

Ci sarà anche un focus sul territorio, l'ambiente e il turismo. L'appuntamento è per domenica 19 agosto alle ore 18 quando il tema che sarà affrontato è quello del “Turismo di montagna – Le Madonie”. Parteciperanno gli assessori regionali al Territorio e al Turismo rispettivamente Salvatore Cordaro e Sandro Pappalardo, il presidente del Gal Madonie, Santo Inguaggiato, il direttore di Travelnostop, Toti Piscopo e l'assessore comunale al Turismo di Castelbuono, Dario Guarcello.

«Stiamo rilanciando l'istituzione del Parco delle Madonie – sottolinea l'assessore Cordaro – abbiamo messo al centro della agenda politica l'attività del Parco Astronomico di Isnello, stiamo lavorando alla promozione costante e abbiamo presentato qualche giorno fa, come segnale forte di attenzione verso questo territorio, i bandi sull'acquacultura a Petralia Sottana. Vogliamo lavorare sotto il profilo più specifico per mettere al centro un turismo non necessariamente legato alla stagione estiva con i luoghi straordinari di questo territorio, con uno sguardo particolare anche all'inverno con le piste da sci, alla tutela del territorio e a un modo di operare che possa coniugare ambiente e turismo e che promuova tutte le eccellenze che operano nelle Madonie».