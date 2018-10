Ballarò, la Casa Massonica apre le porte: "Palermitani venite a conoscerci"

La Casa Massonica dell’Oriente di Palermo sarà aperta al pubblico sabato 13 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. "Il Grande Oriente d’Italia offre la possibilità a tutti gli interessati di visitare i templi di piazzetta Speciale, nella zona di corso Calatafimi. - si legge in una nota -. Un’occasione per poter vedere con i propri occhi gli ambienti ricchi di simbologie, porre domande e confrontarsi con il mondo dei Massoni, certamente riservato, ma non segreto. Le visite sono soggette a prenotazione. Per farlo, occorre telefonare al numero 336893021".

Proprio negli scorsi giorni l'Ars ha approvato la legge che impone l'obbligo per i parlamentari di dichiarare l'iscrizione ad una loggia massonica o "ad associazioni similari". L'Assemblea regionale siciliana, con 39 voti favorevoli e solo due contrari, ha dato il via libera alla legge presentata da Claudio Fava. Pensato originariamente soltanto per i parlamentari regionali, l'obbligo è stato esteso anche al presidente della Regione, agli assessori regionali, ai sindaci, ai consiglieri e agli assessori comunali, e ai consiglieri di circoscrizione, in virtù di un emendamento presentato dal Movimento cinque stelle.