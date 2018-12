Zucchero filato, foto e tanti doni: a Ficarazzi una casa di Babbo Natale per i più piccoli

Giorno 22 dicembre 2018 a partire dalle ore 16 in piazza Giovanni Paolo II (Relax Park) sarà presente la casa di Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini presenti. In giro per la Piazza Babbo Natale con il suo Elfo omaggerà i bambini intervenuti di Zucchero Filato e per chi lo vorrà potrà fare una bellissima foto con Babbo Natale. Grasso Group Eventi ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale la Casa di Babbo Natale