Cartoline da Ballarò, alla scoperta di cinque murales d'autore per un unico street art tour

Cartoline da Ballarò, Walking Tour: passeggiata urbana alla scoperta delle cinque pitture urbane realizzate nello storico quartiere dall’omonimo progetto. Percorso: “Viva Santa Rosalia” di Igor Scalisi Palminteri, “Fides” di Andrea Buglisi, “Faces are places” di Alessandro Bazan, “Turbo Ballarò” di Fulvio Di Piazza, "Franco Franchi” di CrazyOne. Appuntamento: sabato 22 settembre ore 18, davanti San Giovanni degli Eremiti. Costo 8 euro. Durata: 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria.

Cinque pitture urbane che dal 25 luglio al 1 agosto 2018 sono stati dipinti in contemporanea in cinque grandi pareti dell’Albergheria. Il progetto, nato da un’idea di Igor Scalisi Palminteri e Andrea Buglisi, ha visto coinvolti Alessandro Bazan, Andrea Buglisi, Angelo Crazyone, Fulvio Di Piazza e Igor Scalisi Palminteri che hanno affrontato altrettanti grandi muri dislocati nel quartiere storico di Ballarò/Albergheria.

Le opere monumentali sono state pensate e progettate per dialogare, ciascuno a suo modo, con il tessuto urbano e la comunità residente del quartiere.

Obiettivo del progetto:la riqualificazione urbana attraverso l’arte, motivo per il quale si sono scelte delle piazze che presentano segni di degrado nonostante le loro grandi potenzialità estetiche e storico/culturali. Una straordinaria opera corale. Un’opera record, per la grandezza dei murales, per il loro numero, per il caldo che hanno affrontato questi grandi artisti pur di ultimare i loro lavori nel tempo stabilito, per la velocità con cui sono apparsi nelle vite dei palermitani e dei turisti, per il territorio in cui si sono inseriti e l’amore e l’ammirazione di cui sono stati circondati a distanza di pochissimi giorni dalla loro realizzazione. Un’iniziativa che è riuscita a condurre l’arte dei musei nelle strade, sotto agli occhi di tutti, per poterla ammirare e lasciarsene conquistare.

I murales