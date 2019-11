"Carpe Diem", il dramma in atto unico al Colosseum

Tre personaggi, tre storie, tre vite spezzate: "Carpe diem" è il primo dramma in atto unico scritto e diretto da Carlo Teresi. Opera che vuole rappresentare il tema della vita e della morte attraverso il dramma di una tossicodipendente, una prostituta e un ragazzo deluso dalla vita.

Una rappresentazione poetica ed elegante ma allo stesso tempo forte ed emozionante, pronta a toccare nel profondo l'animo di ogni spettatore.

Cast: Valentina Dinolfo, Adriana Siino, Ornella Mormile, Andrea Lombardo, Federica Lo Cascio, Miriam Stella e Chiara Scalici.

Musiche Originali: Carlotta di Modica; Coreografie: Federica Lo Cascio; Make-up artist: Maria Terzo; Grafica: Giulia Galioto. In scena sabato 9 novembre ore 21:15 al Cineteatro Colosseum in via Guido Rossa, 7.

Per info e prevendite contattare: 091442265 o info@panormos.info