Carnevale di Cinisi: tre i carri in gara, quattro i giorni di festa

A Cinisi è iniziato il conto alla rovescia in attesa dell'evento più atteso dell'anno, il Carnevale. La festa, come ogni anno, vedrà protagonisti i carri allegorici in cartapesta e le maschere. L'evento si aprirà nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, alle 16, e andrà avanti fino alla mezzanotte circa del martedì successivo quando la quattrogiorni si chiuderà con la sfilata e la premiazione. Tre i carri in gara. Partecipa, fuori concorso - come da tradizione - anche l'istituto comprensivo: “Facciamo Squadra SportivaMente”, il titolo dell'opera.

“Non ti curar di me, ma guarda e passa” è invece il titolo del carro del gruppo Operativi: "Il tema - spiegano i carristi - nasce da una problematica che ogni anno si viene a creare alla vigilia del Carnevale. La nostra Amministrazione comunale sembra essere spaventata da questa festa tanto da creare malcontenti all’anima del Carnevale, i carristi. Abbiamo associato la figura dello spaventapasseri, un “manichino” che viene posto nei campi per spaventare gli uccelli e dissuaderli dal rovinare il raccolto, a quella del carrista, in un campo di girasoli, a far paura ai politici corvi neri. Con l’augurio di una futura collaborazione, speriamo di riuscire a coinvolgere anche quest’ultimi nel vivere con noi l’armonia del Carnevale di Cinisi. Un’idea di progetto che stava tanto a cuore al nostro angelo custode Dario Massa".

La minaccia della guerra dei dazi che Donald Trump usa per mettere paura a Europa e Cina l'argomento trattato dal carro “Dazi e Pagliacci, Usciremo tutti pazzi" de Gli imprevedibili: "Per certi versi assomiglia più a un grande circo in cui Il grande (clown) Trump a capo del circo che sovrasta tutti attaccando e osservando dall’alto, mentre l’elefante carico di pacchi sorpresa (Dazi) porta altri pagliacci, Xi Jinping e Conte, al resto del pubblico che in platea ammira lo spettacolo impotente".

Infine gli Artisti per caso gareggiano con "Ci RifiutiAMO" che mette al centro l'ambiente. "Amore per la nostra madre natura mai abbastanza colmato, piuttosto distrutto e irrigidito dagli effetti catastrofici causati dall'inquinamento globale. La terra piange il suo sterminio e i suoi abitanti muoiono tra le pene cocenti, vittime di quell'uomo che non ha arrestato il suo distruttivo egoismo.Quando l'ultimo albero sarà abbattuto, l'ultimo pesce mangiato e l'ultimo fiume avvelenato ci renderemo conto che non si può mangiare il denaro. Noi, ci rifiutiAMO", queste le parola scelte dai carristi per raccontare il loro lavoro.





