Carnevale di Cinisi 2018, tra un mese si aprono le danze: i carri saranno sei

Cinisi si prepara al Carnevale. Tra un mese le maschere sfileranno lungo il corso Umberto. I carristi sono già al lavoro. Ancora una volta saranno i gruppi Abusivi, I Lupunara, Artisti per Caso e Operativi, a realizzare i meastosi carri allegorici e a sfidarsi, per contendersi il titolo di migliori, a colpi di cartapesta, giochi di luci e movimenti meccanici. Insieme ai gruppi carristi di categoria senior, a colorare l'evento ci saranno anche due carri di categoria junior, quello dell'Istituto comprensivo e quello degli Imprevedibili, per un totale di sei opere.

Il programma della quattro giorni è ancora in via di definizione. Quel che è certo è che si comincia il 10 febbraio, intorno alle 18, e si va avanti fino al 13. Ci saranno i gruppi mascherati e il Nannu. I carri, come accaduto per l'edizione 2017, saranno presentati il sabato per poi sfilare la domenica e per il gran finale del martedì. Il lunedì invece sarà il giorno della cavalcata storica.

Ad aprire l'edizione 2018 del Carnevale, come da tradizione, sarà l'arrivo del Nannu. A seguire la presentazione dei carri. Chiude la giornata il concerto, con inizio previsto alle 22, dei Sugarfree, band catanese che con il brano Cleptomania, pubblicato nell'ottobre del 2004 da Warner Music Italy, ha raggiunto il successo a livello nazionale.

A gestire l'organizzazione dell'evento più atteso dell'anno a Cinisi, l'associazione La Maschera e La Pro Loco. "Abbiamo affidato - spiega l'assessore Salvo Biundo - tramite bando a La Maschera la costruzione dei carri e alla Pro Loco la gestione dei servizi".

I quattro carri di categoria senior: "U Nannu" degli Operativi, “Megghiu l’ovu oggi ca dumani a jaddina" de I Lupunara , "Tu rugnu io u rocket man" degli Abusivi, “La solita commedia" degli Artisti per Caso. Ecco gli schizzi di tutti i carri partecipanti:

