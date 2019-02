Borgo Nuovo, carnevale al Parco Tindari

Dalla sinergia tra la V Circoscrizione e l'associazione ComPa nasce la festa di Carnevale che si terrà lunedì 4 Marzo a #ParcoTindari con la partecipazione delle scuole del comprensorio Russo-Raciti, Rita Levi Montalcini e Ascione oltre alle associazioni Volere Volare e Otramanera Eventi.

La festa prenderà il via alle ore 9.30 da piazza Santa Cristina con una sfilata in maschera dal tema: "Natura & Ambiente" per sottolineare il desiderio dei giovani di #BorgoNuovo di vedere realizzato il futuro #Parco Tindari. Si concluderà a Piazza San Paolo dove ci saranno momenti ludici, balli e canti. Per chi fosse interessato a collaborare all'evento può contattarci al nostro indirizzo mail: asscompa@gmail.com.