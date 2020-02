Carnevale tra musica, balli, animazione e sfilata di maschere nel quartiere della Zisa

Venerdì 21 febbraio alle ore 8:30 dal plesso della Direzione Didattica statale Aristide Gabelli (via Eugenio l’Emiro n.30) partirà la sfilata in maschera per le vie del quartiere Zisa. Una mattinata di festa che ravviverà il quartiere con musica, balli, sfilata di maschere e animazione. Il colorato corteo si fermerà davanti al Centro Madre del Divino Amore, spazio polivalente per persone disabili e anziani; per poi spostarsi al giardino della Zisa dove gli alunni del Gabelli daranno vita a un flash mob a base di zumba e giocoleria. La sfilata si concluderà alle ore 13:00.

L'evento si svolge in collaborazione con la V circoscrizione del Comune di Palermo, le scuole del territorio e le parrocchie. L’obiettivo è mettere i bambini al centro della città. La sfilata di venerdì 21 febbraio è una delle sei tappe del Carnevale sociale, inaugurato il 16 febbraio scorso con una festa a piazza Ingastone, organizzato dalla Comunità Educante Evoluta Zisa Danisinni, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà̀ educativa minorile”.

Le altre tappe del Carnevale sociale della Comunità Educante Evoluta Zisa Danisinni: sabato 22 febbraio festa di carnevale presso il salone parrocchiale di S. Maria della Pace; domenica 23 febbraio alle ore 15:00 appuntamento a Palazzo Reale per Educarnival, sfilata di carnevale per le vie del centro storico; lunedì 24 febbraio dalle ore 16:00 nella sede del Centro Tau (via Cipressi n.9) festa di carnevale per i bambini della scuola elementare; martedì 25 febbraio dalle ore 15:30 festa di carnevale presso la parrocchia Santa Agnese a piazza Danisinni.