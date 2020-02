Sfilate, carri e feste: Palermo scende... in maschera: tutti gli eventi di Carnevale

A Carnevale ogni scherzo vale. E questo detto è trasversale, vale da nord a sud senza esclusione di colpi. Così per l'appuntamento l'appuntamento mascherato che quest'anno cade il 23 febbraio, Palermo e i comuni della provincia (veri custodi della tradizione) si travestono e portano in strada le maschere del passato, del presente e anche del futuro. Tantissime saranno le sfilate di carri allegorici e altrettante le feste in maschera, le serate a tema e anche le manifestazioni alternative promosse dai locali cittadini. Non mancheranno laboratori per i più piccoli e appuntamenti a misura di bambino.

