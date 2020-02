Circo tra mimi e clown, il laboratorio di Carnevale per bambini al Teatro alla Guilla

Il Teatro alla Guilla di Palermo propone un modo diverso di festeggiare il Carnevale. Il 25 febbraio alle 17,30 nella sede di via Sant'Agata alla Guilla 18 (dietro la cattedrale) i bambini, a partire dai 3 anni, vestiti in maschera e non, potranno partecipare al laboratorio "Circus Clown" di Shravan Forte (Mimo Clown e Terapista). Il Circus è un laboratorio di gioco teatrale per divertirsi con il mimo e il clown, giocolare con oggetti, fare capriole, improvvisare personaggi e storie, giocare e danzare con il corpo. Un laboratorio all'insegna del divertimento in cui i bambini, attraverso l'espressione della fantasia e del corpo, potranno sviluppare i propri talenti creativi, e vivere un'esperienza positiva con le proprie emozioni nell'incontro con gli altri. Ingresso alla giornata del 25 febbraio 10 euro.