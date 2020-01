Carnevale a Piana degli Albanesi, le donne in maschera invitano gli uomini a danzare

Come da tradizione ad inizio anno dopo l'Epifania parte il famoso Carnevale di Piana degli Albanesi, organizzato dall'Associazione Culturale

Bashkë in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Proloco, e le attività locali dall’11 gennaio al 22 febbraio 2020.

Si inizia sabato 11 gennaio e si svolge regolarmente ogni sabato. Per tutto il periodo vengono addobbate sale da ballo lungo il corso

principale del paese, ci si veste in maschera e si balla. Per tradizione è la donna che assolutamente travestita in maschera e senza farsi riconoscere invita l’uomo a danzare. Durante ogni serata verranno selezionate 5 maschere che sarà possibile votare con un like sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale Bashkë. La sera del 22 Febbraio verrà premiata la Migliore Maschera 2020.

"Manteniamo vivo molto atteso e partecipato uno degli eventi più sentiti della nostra tradizione, il famoso Carnevale di Piana edizione 2020. La grande curiosità che fa parte della tradizione per gli uomini è quella di cercare di capire da chi si viene invitati al ballo, curiosità che é stata nel tempo trasmessa anche ai numerosi turisti partecipanti alle serate danzanti. L'augurio a tutti i partecipanti é di divertirsi con il ballo e mantenere sempre viva una bellissima tradizione della nostra comunità che quest'anno vede impegnati tantissimi giovani". Ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta