Dolce Carnevale, come si fanno le chiacchiere: il lab per bimbi a Sanlorenzo Mercato

Laboratorio culinario per bambini per la preparazione dei tipici dolci del Carnevale... le chiacchiere. Impastare, dare forma e decorare i dolci della tradizione per un "Dolce Carnevale". Appuntamento martedì 11 febbraio alle ore 17 presso Sanlorenzo Mercato (consigliato dai 3 anni in poi). La quota di partecipazione per il Lab culinario è di 10 euro (sconto per i/le fratelli/sorelle), la prenotazione è obbligatoria.