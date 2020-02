Geraci Siculo, i niputi du nannu tornano per Carnevale: dalla festa alla sfilata

In una poesia Palazzeschi diceva: “Chi sono? Il saltimbanco dell’anima mia”, quale figura più appropriata del saltimbanco per rappresentare lo spirito carnascialesco! Arlecchino, Pulcinella non erano forse dei saltimbanchi? Beh! È proprio l’allegria, la vivacità, la gioia di vivere con la giusta leggerezza che contraddistingue questi personaggi che anima il carnevale e che miste a musica, coriandoli permette a ciascuno di far venir fuori il saltimbanco che è in lui e di evadere, per quel giorno, dalla routine quotidiana.

Geraci Siculo è uno dei paesi in cui il carnevale è stata da sempre una festa molto sentita, da qui l’idea di alcuni ragazzi di fondare un’associazione I Niputi du nannu. Per il XII anno consecutivo, sabato 22 febbraio (a partire dalle ore 15.30) i Niputi du nannu, a cui si sono aggiunti anche i Proniputi, vogliono regalarci qualche ora di spensieratezza, facendoci immergere nell’atmosfera carnevalesca e stupendoci ancora una volta con i magnifici carri realizzati da loro con maestria e passione.

La sfilata di carri allegorici che da piazza Aldo Moro raggiungerà piazza del popolo, è un evento che negli ultimi anni si è rivelato tra i più partecipati del territorio madonita, grazie anche alla presenza di carri realizzati nei paesi limitrofi e in particolar modo provenienti dai comuni di Castelbuono e Bompietro con cui l’associazione da anni intrattiene ottimi rapporti.