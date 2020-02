Carnevale da mille e una notte, le maschere le fanno i bambini: i laboratori al Forum

Martedì 25 febbraio, in occasione del Carnevale, Forum Palermo organizza in piazza Fashion (ingresso lato Uci) dei laboratori creativi indirizzati a bambine e bambini. Il tema scelto per festeggiare il martedì grasso è legato alle storie delle Mille e una notte con delle magiche atmosfere sceniche che rievocano le novelle orientali.

I laboratori gratuiti che si terranno nel corso della giornata (dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20) saranno aperti ai piccoli che, sotto la guida di animatori e animatrici, potranno dare spazio alla loro fantasia per comporre con carta, forbici, e colla delle divertenti mascherine di Carnevale. Tutti i bimbi che parteciperanno ai laboratori potranno portare a casa i lavoretti artigianali realizzati per l’occasione. Ad animare l’ultima giornata di festa per i bimbi in maschera anche coriandoli, stelle filanti, una mascotte e delle odalische che poseranno con i piccoli per delle foto ricordo.

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.