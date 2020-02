Fiori al posto dei capelli, festa di Carnevale per bambini da Elementi Creativi

Se invece dei capelli sulla testa ci spuntassero i fiori, sai che festa? Teste fiorite ed animaletti è la festa di Carnevale dedicata ai bambini di sabato 22 e domenica 23 febbraio da Elementi Creativi, l’Associazione culturale casa del Teatro del Fuoco in via Tommaso Natale 78e di fronte villa Boscogrande a Palermo.

Mary Poppins alle ore 17 accoglie tutti i bambini dai 3 ai 12 anni alla festa di Carnevale per giocare e stimolare alla fantasia con gli elementi naturali e comprendere come vivere in armonia rispettando gli uomini e la natura. Premi per le maschere più belle che rappresentano fiori e animaletti.

Elementi Creativi festeggia i 100 anni dello scrittore pedagogista Gianni Rodari con un programma di attività interattive dedicate ai piccoli. Per partecipare è necessaria la prenotazione, posti limitati. Per raggiungere la festa è possibile utilizzare anche la metro e scendere alla fermata Zen/Cardillo o il bus n. 628. Costo 10 euro bambini, 3 adulti, merenda inclusa.