"Kalivari ju mjuath", danze in maschera e sfilate al Carnevale di Piana degli Albanesi

Il Carnevale di Piana degli Albanesi (PA). Ritorna il "Kalivari ju mjuath" come dicono gli abitanti della cittadina, la tradizionale manifestazione che è una delle feste laiche più interessanti di Piana degli Albanesi. Corteo per le vie del Paese di gruppi mascherati organizzati le famose "kalivaratat".

Una tradizione antica e popolare, in cui gli arbëreshë, profondamente legati a questa ricorrenza, festeggiano in modo particolare con le donne in maschera che invitano al ballo gli uomini in attesa di essere prescelti. Motivo, questo, di spassosi equivoci nel segno del sano divertimento, dove sono frequenti i travestimenti nell'uno e nell'altro sesso. Una tradizione pluridecennale che dai tempi antichi dissacra i valori classici della Sicilia patriarcale, rendendo la donna unica e vera protagonista, avendo la facoltà di scegliere i cavalieri e irriderli. I sabati fino al martedì grasso, i circoli ricreativi dislocati nel corso principale in Via Giorgio Kastriota, verranno adibiti a sale da ballo appositamente addobbate con materiale carnevalesco, alle donne l'entrata è consentita solo se vestite in maschera. In più le domeniche pomeriggio previste diverse giornate tematiche dedicate ai bambini, come la giornata dello sport e quella delle fiabe. Caratteristici sono i dolci (a forma sferica o schiacciata, di pasta lievitata, fritta e zuccherata) detti rispettivamente "loshka" e "petulla", che si consumano l'ultimo lunedì del Kalivari. A conclusione del Carnevale, gran finale la Domenica pomeriggio con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nel corso principale in via Kastriota.