"A Carnilivarata" a Petralia Soprana, Carnevale e sfilata di carri a Pianello

Domenica di Carnevale tutti a Pianello per la sfilata. Dopo il rinvio della manifestazione di Castellana Sicula, il tradizionale appuntamento madonita si terrà nella frazione di Petralia Soprana che da sei anni organizza “A Carnilivarata”.

L’evento continua ad essere organizzato dal Circolo Culturale Pianellese con il patrocinato del Comune di Petralia Soprana e coinvolge tutto il territorio comunale ed anche il circondario. Il programma prevede la sfilata di carri allegorici, gruppi coordinati ed anche spontanei. L’appuntamento si annuncia coinvolgente e ricco di colori e allegria come d'altronde vuole il carnevale. La manifestazione prenderà il via alle 16.00 e si snoderà lungo il viale che attraversa la borgata di Pianello fino allo slargo davanti la delegazione comunale dove si concluderà la sfilata e si potrà continuare a ballare per tutta la serata.