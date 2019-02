Supereroi in maschera, spettacoli di bolle e di fuoco: il Carnevale arriva a Partinico

Domenica 3 marzo alle ore 15.30 a Borgo Parrini va in scena il Carnevale di Partinico. Carro allegorico di Topolino con balli di Walt Disney e Sister Act, esibizione dei super eroi Marvel, animazione con giochi e musica a tema, performance di giocolieri e sculture di palloncini, carretto di zucchero filato e infine spettacolo di bolle. Durante l'evento sarà premiata la maschera più bella. La manifestazione è organizzata dall’associazione Le Torri, L’Avis, la cooperativa Nido d’Argento, la parrocchia di Maria Santissima del Rosario e anche le piattaforme web d’informazione Partinicolive e Partinico e-news. Il Comune di Partinico, inoltre, insieme alle scuole e all’associazionismo della cittadina organizzerà per venerdì 1 marzo la sfilata delle maschere nel pomeriggio per le vie del centro storico.