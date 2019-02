Carri in cartapesta, gruppi mascherati e "I niputi du nannu": Carnevale a Geraci Siculo

Sabato 2 Marzo a Geraci Siculo si rinnova l’ormai immancabile appuntamento con la sfilata di carri allegorici, organizzata per l’undicesimo anno consecutivo da “I Niputi du nannu”, associazione socio-culturale che si impegna nella promozione del carnevale, festa che sin dai tempi antichi è molto sentita nel piccolo centro madonita.

I meravigliosi carri realizzati in cartapesta dai ragazzi della suddetta associazione a cui se ne aggiungeranno altri provenienti dai comuni di Bompietro e Alimena sfileranno per le strade di uno dei Borghi più belli d’Italia. Gruppi mascherati locali e altri che giungeranno dai comuni limitrofi, tra cui Castelbuono, coinvolgeranno grandi e piccini in una tipica atmosfera carnascialesca ricca di suoni, colori e tanta allegria. “I Niputi du nannu” vi aspettano per trascorrere un sabato pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza.