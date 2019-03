Carnevale da star, al Forum giocolieri e animatori per uno spettacolo dedicato ai più piccoli

Una scenografia che richiama lo stile hollywoodiano e una passerella ricoperta da tessuto rosso. Forum Palermo accoglie così bambine e bambini per festeggiare insieme un Carnevale da star. L'appuntamento è per martedì 5 marzo (ore 15/19) in piazza Fashion (ingresso lato Uci) dove si svolgeranno degli spettacoli dedicati ai piccoli.

Sul palco si esibiranno un ventriloquo e un giocoliere, mentre gli animatori - travesti da star internazionali - intratterranno i giovani ospiti, tra i volti noti che si aggireranno a piazza Fashion: Marilyn Monroe, Olivia Newton-John, Batman, Michael Jackson e Audrey Hepburn. Subito dopo gli spettacoli gli attori cederanno il palco ai bimbi per una sfilata in maschera che si svolgerà, proprio come succede alle grandi star di Hollywood, sul red carpet allestito per l'occasione.

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.