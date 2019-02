Il Carnevale gioca d'anticipo, alla Fabbrica 102 una festa trash ma anche "ribelle"

Il Dj set irriverente e internazionale, trash e ribelle approda alla Fabbrica 102 per il party di Carnevale più grottesco e burlone che ci sia. Appuntamento sabato 16 febbraio a partire dalle 22. Alla consolle si alterneranno Miss Thunderpussycat e Mr Jamo, mentre il trash sarà il filo conduttore del carnevale della Fabbrica 102, con costumi a tema. Che sfilino le maschere, In trash we trust!