Gare canore, sfida di cucina e la sfilata delle maschere: il programma di Educarnival 2019

Si è aperta con la performance “Teatro del Sole”, ai Quattro Canti, per la gioia di passanti e turisti, la manifestazione Educarvival 2019 che, per la quinta edizione, torna ad animare Palermo con i suoi carri allegorici e maschere realizzate dai ragazzi delle scuole della città e della sua provincia. Il tema di quest’anno è Educhiamo all’ambiente giocando con l’arte. Sono coinvolti 5 mila tra ragazzi e docenti delle scuole di ogni ordine e grado. All’anteprima erano presenti, tra gli altri, il dirigente scolastico del liceo classico Vittorio Emanuele II Massimo Leonardo, l’organizzatrice Rosa Vitale, Totò Tallarita funzionario del Comune di Palermo, Aurelio Angelini della fondazione Unesco, Manuela Riela docente dell’istituto Rutelli, l’ideatore Calogero Sciamè per la direzione artistica Vanessa Bellanca, Marianna Cracchiolo e Massimo Valentino e Maria Teresa Mannina. I ragazzi di alcuni licei si sono esibiti e hanno sfilato in maschera lungo il Cassaro.

Il programma

Il calendario di Educarnival 2019, promosso dal Cral Istruzione, dall’Ufficio scolastico regionale e dal Comune di Palermo prenderà il via venerdì 1 marzo e si concluderà martedì 5 marzo, con una premiazione finale. Potrà essere visionato nel dettaglio sulla pagina Fb e attraverso la nuova app creata appositamente dagli studenti. Tra gli appuntamenti, venerdì 1 marzo al Centro Conca d’Oro, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 esibizioni musicali e di danza degli istituti cittadini. Sabato 2 marzo, dalle 12 alle 20, il campionato di cucina e sala “Cooking and Serving Art" che si svolgerà allo storico refettorio del Convitto Nazionale Giovanni Falcone. Domenica 3 marzo la grande sfilata nel centro storico. Alle 15, il corteo partirà dalla piazza del Parlamento, e dal sagrato della Cattedrale, raggiungerà via Vittorio Emanuele, via Maqueda, via Cavour, via Roma, i Quattro Canti e piazza Verdi. Martedi 5 marzo al Centro Conca d’Oro dalle ore 11,30 sfilata delle maschere e alle 15 premiazione di Educarnival 2019.

I partner

Dal 2019, l’associazione Educarnival è divenuta ente senza fini di lucro, con piena capacità giuridica. I partner sono l’Unesco, l’assessorato alla Scuola del Comune di Palermo, il dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, la Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo Gen. Ignazio Milillo, Acqua Sabrinella, Gesap spa, Sispi, Ksm spa, Gaia Calzature e Chiccosa Boutique di Katia Montagna, Madì Creazioni, Giuseppe Caramola supporter moda e benessere.