Torna il Carnevale di Cinisi: sfilano i carri allegorici in cartapesta e i gruppi mascherati

Dal 2 al 5 marzo 2019 torna il Carnevale di Cinisi. Come di consueto sfileranno le maschere e non mancheranno i carri allegorici in cartepesta che quest'anno saranno tre. In campo, ancora una volta, i gruppi Abusivi, Artisti per Caso e Operativi. A questi si aggiugerà il carro delle scuola, realizzato dai bambini dell'Istituto comprensivo Giovanni Meli. Il programma è ancora in via di definizione ma una cosa è già certa: i carri, i gruppi mascherati e i bambini coloreranno il corso Umberto domenica 3 e martedì 5 marzo. L'edizione 2019 della festa più importante per Cinisi è curata dall'associazione La Maschera e La Pro Loco.

Gallery