Da Paperino a Pippo senza dimenticare Minnie a Topolino: il Carnveale Disney al Cavù

Per Carnevale al Cavù si fa festa con i personaggi che ci hanno accompagnato fin dalla nostra infanzia. Da Paperino a Pippo, da Minnie a Topolino tutti i personaggi vi aspetteranno.

Dal tributo al celebre mondo fatto con la band degli Zero To Hero dalla cena e con i nostri dj che vi accompagneranno per tutta la notte. Chi avrà il costume Disney più bello? Tornano i #venerdidelcavù , il locale è più pronto che mai a farvi assaggiare il nuovo concept di apericene. Gli chef della cucina del Cavù ci delizieranno con ottimi aperitivi e cene. L'aperitivo, composto da svariati piatti, è possibile crearlo da sé.

Live Zero To Hero: Sefora, Michelangelo, Manfredi, Federico, Giupy e Fabiano sono sei ragazzi palermitani, con una grande passione in comune per la Disney, che ripropongono, in acustico, alcuni estratti delle colonne sonore che hanno fatto la storia dei cartoni animati, al fine di intrattenere ed emozionare grandi e piccini. Membri del gruppo: Sefora Quartana - Voce, Michelangelo Correnti - Tastiera, Voce, Manfredi D'Aleo - Chitarra Elettrica, Voce, Federico Punzi - Chitarra Acustica, Voce, Giupy Randazzo - Percussioni, Voce e Fabiano Di Majo - Basso Elettrico, Voce. Djset Ivan Sutera e Adriano Pepe.