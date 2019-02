Carnevale nelle Madonie, a Castellana Sicula la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati

Quarantaseiesima edizione del Carnevale delle Madonie a Castellana Sicula (PA). Sfilata di Carri Allegorici e Gruppi Mascherati nel pomeriggio di domenica, lungo viale Risorgimento e corso Mazzini. Nei fine-settimana precedenti, a partire da qualche mese prima, si tengono balli in maschera in locali pubblici.

Le sfilate di Carnevale nelle Madonie, una tradizione che si ripete di anno in anno. Castellana centro, nel cuore di un vasto pianoro, è circondata da campi coltivati, frutteti, oliveti e vigneti che si diramano verso sud, passando per le masserie di Donalegge e Xireni, fino a toccare borghi o antichi insediamenti rurali come Tudia, Tudiotta e Vicaretto. Numerosi bevai in pietra costellano le vaste distese di terra, tuttora utilizzate come pascoli di marina, mentre strade rurali, piste e trazzere sono tutti itinerari di facile e suggestivo attraversamento. Catellana presenta una serie di pregi ambientali di grande richiamo. Primi fra tutti sono i boschi: la faggeta, da quota 1400 in su, e il castagneto tra i 1200 e i 1400 mt. Ad essi si accede da Nociazzi attraverso un itinerario ricco di vedute suggestive.