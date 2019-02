Carri allegorici e gruppi appiedati in maschera, a Casteldaccia è Carnevale

Il Carnevale Casteldaccia 2019, organizzato dall’Associazione Carnevale Casteldaccese, sarà svolto tra il 28 febbraio e il 5 marzo 2019, con in programma la classica sfilata dei carri allegorici e gruppi appiedati in maschera con partenza da Via Einaudi e vari eventi collaterali per adulti e bambini. Il tema per chi volesse partecipare è libero, basta mettersi in contatto con l’organizzazione, tramite i canali ufficiali.

Il programma

Giovedì 28 Febbraio 2019

Ore 18.00 giovedì grasso: “Degustrazione gratuita di pasta con Sugo e Salsiccia in Via Ugo La Malfa”.

Venerdì 1 Marzo 2019

Ore 09.30 Sfilata degli Alunni di tutte le Scuole in maschera con i Tamburinai di Casteldaccia, col seguente itinerario Via Enaudi, Via Matteotti, Via Re di Puglia, Via Lungarini, Via Umbria, Piazza Dante, Via Lucania, Via Volante, Via Pedone, Via San Giuseppe, Via Enna, Via Naurra, Via Moncada, Via Roma, Piazza Matrice. Ore 12.00 Animazione e Zucchero filato per tutti i bambini in Piazza Matrice a cura di Baby Birba.

Sabato 2 Marzo 2019

Ore 17.00 “Abbanniata per le vie del Paese” con la partecipazione dei Tamburinai di Casteldaccia

Domenica 3 Marzo 2019

Ore 15.00 Sfilata di Carri Allegorici e Gruppi appiedati in maschera con partenza da Via Einaudi ed a seguire Via Matteotti, Via Re di Puglia, Via Lungarini, Piazza Matrice, Via Allò, Via Pinello, Via San Giuseppe, Via Comiso, Via Naurra, Via Moncada, Via Roma, Piazza Matrice. Ore 19.00 Arrivo in Piazza Matrice. Ore 19.30 Spettacolo Musicale a cura de La Tribù che Balla.



Lunedì 4 Marzo 2019

Ore 16.00 Baglio del Castello, 2° Concorso “Chiacchiere di casa mia” Concorso a premi e degustazione gratuita a tutti i cittadini.

Ore 17.00 ShowCooking del cannolo rivisitato a cura di Daniela Bucalo. Ore 17.30 Baglio del Castello, Il Cannolo Gourmet, con la partecipazione delle Pasticcerie Casteldaccesi

Martedì 5 Marzo 2019

Ore 15.00 martedì grasso: Il Carnevale dei Bimbi (giochi ed artisti da strada in Piazza Matrice). Ore 19.30 Estrazione dei Premi della Lotteria di Carnevale 2019.