Carnevale in villa, due giorni di festa in maschera nel parco di Villa Filippina

Parco Filippina e l’Associazione Artigianando, in collaborazione con Mago Lollo Animazione, La Fianna e tanti altri partner, organizzano il Carnevale in Villa 2018, due giorni di festa, con giochi e divertimento, dentro lo storico giardino di Villa Filippina. L’ingresso e tutte le attività di animazione saranno gratuite.

La festa, pensata soprattutto per i più piccoli, inizierà sabato 10, con l’apertura dei cancelli della Villa alle 16, fino alle 24, e proseguirà domenica 11 Febbraio, dalle 10 alle 20, con il gran finale di Carnevale. Diverse le iniziative organizzate dai diversi staff presenti: si partirà sabato 10, dalle 16: sotto i portici della Villa troveranno spazio alcuni espositori, con una fiera mercato di artigianato locale, giocattoli, collezionisti, espositori e prodotti tipici curate dall’Associazione Artigianando, e l’Area Food, che avvolgeranno, con i colori e i profumi del carnevale, l’area verde e l’area dei bambini dove saranno realizzate tutte le attività e l’intrattenimento; Durante la manifestazione sarà presente anche la Palermo Comics Convention.

A partire dalle ore 17, fino alle 19, infatti, inizierà l’animazione per i bambini con le mascotte della Mago Lollo Animazione, con le mascotte di Super Mario e Tartarughe Ninja, mentre un meraviglioso Villaggio medievale, a cura di La Fianna, con tante botteghe, cacciatori, arcieri e cavalieri, vi attenderà per una meravigliosa manifestazione in costume e per un tuffo nel passato (Ingresso al villaggio gratuito). Il Villaggio rimarrà aperto fino alle 24.

Dalle 17.30 invece, tutti i bambini avranno la possibilità di partecipare ad alcuni laboratori culinari curati dall’Associazione Pasticciando Assieme, imparando a creare, impastare, cucinare e decorare i dolcetti tipici carnevaleschi. Il laboratorio, che ospiterà un massimo di 10 bambini, durerà 30 minuti e avrà un costo di 5 euro. Il Laboratorio si replicherà alle 19. Alle 18.30 inizierà anche uno spettacolo circense dal titolo “Spettacolo del Fuoco”. Sia l’area espositiva che l’area Food rimarranno aperte sino a mezzanotte.

La festa proseguirà domenica 11, già dalle ore 10, sino alle 20, e seguirà lo stesso programma del giorno prima, fatta eccezione per gli orari. Il villaggio sarà aperto già dalla mattina, fino a chiusura, dunque tutto il giorno, con spettacoli circensi e di animazione con le immancabili mascotte Paw Patrol Marshall e Skye (mattina) e Minions e Captain America (pomeriggio) e un bellissimo spettacolo di bolle dalle ore 11 a cura di Birillo.

Alle 11.30, e poi alle 12.30 e alle 17.30, i bambini avranno la possibilità di iscriversi ai laboratori culinari proposti da Pasticciando Assieme, per cui valgono le stesse modalità di partecipazione. Domenica mattina sarà aperto anche il Planetario con due turni, uno alle 11 e uno alle 12; l’attività del planetario rimane a pagamento con un ticket ingresso di 5 per gli adulti e di 3 euro per bambini.