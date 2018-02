Carnevale 2018 tra carri allegorici e maschere, gli eventi a Palermo e provincia

A Carnevale ogni scherzo vale. E se lo dice il famoso detto potrebbe - in parte - essere vero. Così, per la più allegra e mascherata festa del 2018, non mancheranno sberleffi e allegria. Tra le classiche sfilate di carri allegorici e le feste in maschera organizzate in provincia, anche serate a tema e manifestazioni alternative promosse dai locali cittadini, laboratori per i più piccoli e appuntamenti a misura di bimbo. Ecco allora tutti gli appuntamenti per la festa più divertente dell'anno.

Articolo in aggiornamento

1. Carnevale di Termini Imerese. Domenica 4 febbraio con la consegna delle chiavi della città alle maschere 'U Nannu ca' Nanna si apre ufficialmente il Carnevale più antico dell'isola. La manifestazione di concluderà il 13 febbraio.

2. Carnevale di Cinisi. Una quattro giorni ricca tra sfilate di carri allegorici, di gruppi mascherati, musica ed estrazione della lotteria, con premiazione finale e "lu funerali di lu Nannu".

3. Carnevale a villa Filippina. Due giorni di festa, con giochi e divertimento, all'interno dello storico giardino di Villa Filippina. La festa, pensata soprattutto per i più piccoli, inizierà sabato 10 e proseguirà fino domenica 11 febbraio, con il gran finale di Carnevale.

4. Concorso "Chiacchiere di casa mia" a Casteldaccia. Una gara a cui possono partecipare tutti gli amatori non professionisti che prepareranno live le chiacchiere rigorosamente fatte in casa, in maniera creativa.

5. Festa "Educarnival al centro commerciale Conca d'Oro. Da venerdì 2 febbraio a martedì 13 febbraio, il centro commerciale si trasformerà in un’agorà pubblica dove il gioco, la risate e il divertimento diventeranno strumento per capire che “diversità” fa rima con “cultura” e la “cultura” non può prescindere “dall’accoglienza”.