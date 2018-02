Il Carnevale è la festa dei bambini: maschere, sfilate e coriandoli a Terrasini

Da domenica 4 febbraio al martedì 13 febbraio, a Terrasini è tempo di maschere, sfilate e tradizione con il Carnevale dei bambini.

Tre date per fare festa e tantissimo entusiasmo per tutto il periodo più allegro dell'anno. Soprattutto per i bambini, veri attori della festa. Protagonista, come lo scorso anno, la scuola che con maschere, musica e balli terrà vivo tutto il paese. E' un Carnevale pensato per coinvolgere tutte le famiglie nella preparazione di costumi e coreografie per i più piccoli.

La grande novità è il ripristino di una tradizione antica che Terrasini stava per dimenticare: lu matrimoniu. La classica sfilata che questa cittadina non vive da fin troppi anni è in programma lunedì 12. E a tal proposito è stata ideata una mostra che ricorda la tradizionale esposizione della "dote" che si era soliti mostrare agli invitati alle nozze.