Un piano, una batteria, due voci e tante maschere: il concerto di Carnevale al Palab

L’allegria del Carnevale e quello dei Lei tra noi. Un’unione perfetta per una serata di allegria il 10 febbraio alle 22 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

Un piano, una batteria, due voci, tre amici. Senza schemi, senza scalette. Una serata con solo due protagonisti: il pubblico e la voglia di divertirsi. Con Maria Ilenia Castello (voce), Vincenzo Castello (batteria), Corrado Nitto (tastiera e voce). Durante la serata ci sarà la premiazione per la migliore maschera e per il miglior gruppo mascherato, spazio trucco e parrucco per chi volesse farsi prendere dal clima carnevalesco ma non sa come fare.