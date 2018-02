Color party e Carneval food, a Isola delle Femmine la festa a misura di famiglia

Martedì 13 Febbraio alle ore 16, il Comune di Isola delle Femmine e l’associazione Movimento & Danza organizzano il Carnevale Isolano 2018.

Verrà proposto in piazza Umberto I a partire dalle ore 16 una mega festa per tutte le età con giochi di colori ed effetti speciali.La selezione musicale e’ affidata al famoso dj locale Andrew Parrini accompagnato dal violinista Vincent Palazzo. Sempre all’interno della giornata verrà allestita un’area food dove verranno serviti prodotti tipici culinari (quota degustazione 2 euro). Per i piccoli di età 5-12 anni, ci sarà il tradizionale concorso “La baby maschera più bella Carnevale 2018”. Domenica 11 febbraio Alle 15.30, partenza da Piazza Nicolo Piombino (già piano levante), corteo medievale Ruggero II accompagnato dai templari a Cavallo e dai bambini delle scuole elementari e medie.