Giochi di prestigio al Forum, Carnevale all'insegna della magia con Harry Potter

Sabato 10 e domenica 11 febbraio, in occasione del Carnevale, il Forum Palermo ospita un villaggio con una scenografia fantasy ispirata ad Harry Potter, il maghetto più conosciuto e amato al mondo non solo dai bambini ma anche dagli adulti.

La festa più ricca dell'anno, per colori e fantasia, attesa con gioia ed impazienza da bambine e bambini, si terrà sabato 10 e domenica 11 febbraio, dalle 16 alle 20, a piazza Fashion (ingresso lato UCI). A far da gran cerimonieri degli animatori che condurranno i piccoli in un mondo pieno di magia tra stelle filanti, coriandoli, truccabimbi, giochi di prestigio e laboratori all'insegna della fantasia, poi gran finale con le sfilate in maschera. Forum Palermo - per rendere omaggio al personaggio nato dalla fantasia della scrittrice inglese J. K. Rowling - ha voluto per l'occasione addobbare le vetrine dei negozi della galleria con dei figuranti che indosseranno il costume di Harry Potter.