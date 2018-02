Carnevale nel segno di Tim Burton, al Dorian il dress code è come nelle fiabe gotiche

Prendi il regista più genialmente matto del mondo, la band più crazy e alternativa. E il carnevale è fatto. È un venerdì sera da segnare in calendario quella del 9 febbraio, quando avrà inizio il calendario a tema Tim Burton al Dorian, il locale di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

Chiunque potrà vestirsi da carnevale, ma ispirandosi a film come “Alice in wonderland”, “Edward mani di forbice”, “La sposa cadavere” e tutta la produzione targata Burton. La serata inizierà alle 20. Non è tutto. Alle 22 il concerto con i WeMan capitanati da Paola Russo, che porteranno tutta l’energia delle loro canzoni pop, dance e disco rivisitate a modo loro, per non smettere mai di ballare. Ingresso 15 euro per chi fa apericena, 7 per ingresso con bibita inclusa e concerto.