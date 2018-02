Sfilata di carri, gruppi in maschera e lu funerali di lu Nannu: torna il Carnevale di Cinisi

Da sabato 10 a martedì 13 febbraio lungo il corso torna il Carnevale di Cinisi. Una quattro giorni ricca tra sfilate di carri allegorici, di gruppi mascherati, musica ed estrazione della lotteria, con premiazione finale e "lu funerali di lu Nannu".

Si parte sabato con l’immancabile arrivo dal nannu, seguito dalla gran parata inaugurale dei gruppi mascherati e dei carri. E per concludere la serata spettacolo musicale sul palco in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Ad esibirsi saranno gli Sugarfree. Domenica le scuole, dalle materne alle medie, apriranno la sfilata in maschera. Tanti bambini vestiranno in maschera e accompagneranno il carro ne "Il giro del mondo... ed oltre". A seguire i carri dei veterani. Quest’anno tornano all’opera i quattro gruppi storici: "Gli abusivi", "Gli Artisti per caso", gli "Imprevedibili" e "I Lupunara & friends". Più la new entry: "Gli imprevedibili". Lunedì la premiazione 4a coppa di Carnevale in un memorial ad Aldo Favazza, il corteo e banchetto nuziale di "lu matrimoniu" e infine lo storico corteo dei cavalieri in maschera. La sera i Los Deseos in concerto. Martedì infine, come da tradizione, le scuole e i carri sfileranno un’altra volta per il gran finale. Special guest sarà Cecilia Gayle.

