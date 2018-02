Sfilate, balli ed accoglienza a Castellana Sicula: al via il Carnevale delle Madonie

Anche quest'anno Castellana si appresta ad ospitare la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera in un colorato e caloroso bagno di folla festante. Appuntamento con il XLV Carnevale delle Madonie per domenica 11 febbraio alle ore 15.

Coadiuvata dai suoi partner organizzativi, Castellana si vestirà a festa fra musica, colori, maschere, carri, scherzi, coriandoli ma soprattutto contagiosa allegria. Non si potrà fare a meno di saltellare, ballare e ridere assieme; perché l'atmosfera che si crea ogni anno è coinvolgente, anzi travolgente. Non è una semplice passerella di carri... qui la gente viene in maschera e si butta nella mischia, perché il Carnevale delle Madonie è soprattutto partecipazione ed accoglienza. E dopo la sfilata si va tutti a ballare: liscio, latino americano, balli di gruppo, tradizionali, discoteca.