Sfilata dei carri, gruppi appiedati e chiacchiere: al via il Carnevale di Casteldaccia

Dal 10 al 13 febbraio, in occasione del Carnevale di Casteldaccia, un ricco programma di eventi, tra la sfilata dei carri e dei gruppi appiedati, gli spettacoli circensi e musicali e lo spazio solidale.

Sabato 10 febbraio, alle ore 17, abbanniata per le vie del paese. Domenica 11, invece, dalle ore 15.30 con partenza da Via Padre Pio sfilata di carri allegorici e gruppi appiedati in maschera per le vie del paese. Alle ore 18 arrivo in piazza Matrice e alle ore 19, ballo e musica in piazza.

Lunedì 12 febbraio, alle ore 12, consegna del pacco spesa solidale alle famiglie bisognose. Alle ore 16, al Baglio del Castello, il 1° concorso "Chiacchiere di casa mia", concorso a premi e degustazione gratuita a tutti i cittadini del nostro dolce di Carnevale. Show cooking a cura di Daniela Bucalo e la partecipazione di Natale Giunta.

Martedì 13 febbraio, alle ore 16, Il Carnevale dei bimbi (con giochi e artisti da strada in Piazza Matrice). Per il martedì grasso, infine, a partire dalle ore 19, lo spettacolo musicale con estrazione dei premi della lotteria di Carnevale e premiazione dei carri e del concorso chiacchiere di casa mia.