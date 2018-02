Il Carnevale di Pulcinella al Caffè del Massimo, dal suono narrato alla rima giocata

“Il Carnevale di Pulcinella”, dal suono narrato alla rima giocata, è il titolo del prossimo appuntamento al Caffè del teatro Massimo, in programma alle 16.30 di sabato 10 febbraio, con l’opera raccontata ai bambini. Il 2018 è denominato “anno rossiniano” in virtù del 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini.

Con quest’ ulteriore evento, che fa parte di “Ars in Fabula”, uno dei percorsi attuati dall’associazione “Polifonie d’Arte”, si vuole offrire ai più piccoli un altro viaggio tra cultura e tradizione, completato dalla costruzione di un ballo in maschera al ritmo di tarantella con Pulcinella e le nostre tradizioni carnascialesche come filo conduttore. A condurre il laboratorio, rivolto a non oltre 15 bambini, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, saranno Alessia Misiti e Gino Pantaleone, insegnanti di corpo, musica e movimento.