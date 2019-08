Carini sotterranea, tour guidato alla scoperta di grotte e catacombe

A grande richiesta torna un altro appuntamento di Carini sotterranea. Domenica 25 agosto dalle 9 ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia.

Grazie infatti all’iniziativa “Carini sotterranea” sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la riserva naturale Grotta di Carburangeli, quest’ultima aperta eccezionalmente la domenica, in occasione di questa iniziativa. Verranno organizzati turni di visite guidate nei due siti a cura di ArcheOfficina Soc. Coop. e Legambiente Sicilia e si potrà scegliere se visitare prima la grotta o la catacomba (prenotando in anticipo).



Dove:

Riserva naturale Grotta di Carburangeli: via del Geranio, 2, 90044 Carini PA.

Catacomba di Villagrazia di Carini: via Nazionale n. 3 (statale 113).



Prenotazione obbligatoria: 327 9849519 / 320 8361431 / info@archeofficina.com. Turni di visita R. N. Grotta di Carburangeli: ore 9:00 – 11:00 – 12:30. Turni di visita catacomba di Villagrazia di Carini: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 15:00 16:00 – 17:00.