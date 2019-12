Carini, a Monte Columbrina si festeggia il solstizio d’inverno

Il 22 dicembre festeggiamo il Solstizio d’Inverno a Monte Columbrina, a Carini. Appuntamento alle ore 10.30 all'uscita A29 (di fronte Johnnie Walker). E' arrivato l’Inverno! Il nostro ultimo incontro del 2019 sarà l’occasione per dare il benvenuto alla nuova stagione brindando insieme al Solstizio d’Inverno e scambiarci i saluti per le feste natalizie.

La nostra passeggiata si svolgerà in un luogo poco conosciuto a due passi dalla città di Palermo, nel territorio di Carini: il Monte Columbrina. Un luogo in cui si intrecciano ammirazione per la Natura e interesse per la storia archeologica della nostra terra. Qui infatti sono state ritrovate numerose testimonianze di insediamenti preistorici favoriti dalla ricchezza di risorse che offre il territorio. La passeggiata ha inizio su un percorso comodo che raggiunge la sella fra le due cime di Monte Columbrina su sentieri tracciati dagli animali attraverso la macchia mediterranea. Monte Columbrina è il massiccio che ricorda un'aquila senza testa, visibile dall'autostrada Palermo-Trapani, e che si eleva al centro della bioregione del Fiume Nocella, fra Carini e Torretta. Per via della sua asperità il monte ha conservato quasi intatta la sua naturalità e consente, una volta raggiunta la sella fra le due cime, una visuale unica sul golfo di Carini da Isola delle Femmine fino a Terrasini. Qui faremo il nostro brindisi di saluto all’Inverno, il nostro pic-nic e la lettura ai nostri bambini. Un’occasione unica per dare il via alle feste con energia e benessere.



Promemoria del materiale/abbigliamento obbligatorio

1. Scarponcini da trekking a caviglia alta (meglio se impermeabili)

2. almeno 1,5 litri di acqua

3. un capo caldo per la sosta

4. giacca impermeabile

Materiale/abbigliamento consigliato

1. bastoncini da trekking

2. indumenti e scarpe di ricambio

Info e costi

Costo escursione: € 10,00*

Per i soci di Tulime Onlus regolarmente tesserati per l’anno in corso il costo di ogni singola escursione è di € 6,00. Per i nuovi tesserati, la prima escursione è gratuita. Il costo della tessera annuale a Tulime Onlus è di € 25,00. Bambini 0-10 anni gratuiti; 10-15 anni € 3,00*.



* Tutti i proventi di Camminando con Tulime sono donati all’associazione Tulime Onlus per lo svolgimento dei progetti di cooperazione in Tanzania e Nepal. Il costo include la copertura assicurativa e la guida. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo al luogo d’incontro è con auto propria**.

L’adesione all’escursione dovrà essere confermata entro le ore 12.00 di sabato 21 Dicembre. L’escursione potrà essere annullata da Tulime Onlus senza alcuna responsabilità nei confronti delle persone che hanno manifestato interesse ad aderire. Tulime Onlus si impegna a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale annullamento dell’escursione.



ISCRIZIONI: Marina Ruisi

Vi ricordiamo che potete seguirci anche su facebook seguendo il Gruppo CAMMINANDO CON TULIME per consultare il calendario, gli aggiornamenti sugli eventi, scriverci e vedere le foto delle escursioni precedenti. Sostieni i progetti di Tulime Onlus donando il tuo 5x1000! Codice Fiscale 97176330823