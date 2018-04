Come fare un colloquio o scrivere un cv in inglese: il Career Day al My English School

Partecipa al Career Day My English School: dai una spinta alla tua carriera. L'appuntamento è per giovedì 12 aprile nella sede MyES in via della Libertà 191/C-D e viale Regione Siciliana sud etst 708-710.

Anche quest’anno si terrà, in tutte le scuole My English School d’Italia, il Career Day, l’imperdibile evento dedicato a chi desidera dare una spinta concreta alla propria carriera, in Italia e all’estero. Il Career Day si terrà giovedì 12 aprile, dalle 16 alle 21 in tutti i centri My English School d’Italia: sono previsti 4 workshop da 20 minuti ciascuno, interamente in lingua inglese e completamente gratuiti.

Effective Job Interviews: si apprenderanno efficaci tecniche per affrontareun colloquio di lavoro in inglese; come rispondere alle domandepiù difficili e come impressionarepositivamente il recruiter. TransferableSkills: i partecipanti apprenderanno come individuare le competenze trasversali, ovvero quelle spendibili in più ambiti, come parlarne durante un colloquio di lavoro e come inserirle nel CV. Speed Networking: si impara come fare networking, come si incontrano nuove persone, come ci si presenta e come si parla del proprio lavoro. How to Write a CV and Cover Letter: tutte le regole, i trucchi e i suggerimenti per scrivere un curriculum e una cover letter efficaci.

Il Career Day My English School è un momento prezioso per chiunque desideri far decollare il proprio futuro professionale, sia in Italia che all’estero: i nostri insegnanti madrelingua, infatti, saranno presenti durante tutti i momenti di consulenza e formazione e saranno a disposizione dei partecipanti per domande, dubbi o chiarimenti. Il Career Day My English School sarà un momento formativo importante grazie al quale gli studenti apprenderanno tips&tricks, suggerimenti, consigli di carriera e how to preziosi per il loro futuro lavorativo. L’evento è completamente gratuito ed è dedicato a giovani professionisti e studenti universitari interessati ad ampliare le proprie opportunità di crescita lavorativa e personale. Per maggiori informazioni visita la pagina www.myenglishschool.it/careerday2018

A proposito di My English School

My English School è la scuola nata nel 2011 che ha innovato l’insegnamento in Italia della lingua inglese.Per riuscirci è stato realizzato il metodo didattico “MySmart English”, un approccio innovativo fondato sulle più avanzate teorie dell'apprendimento, che abbina la didattica tradizionale basata sullo studio della struttura linguistica a un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi. MyES apre la prima sede a Firenze nel 2011 e, grazie all’immediato successo riscosso, nuove sedi vengono inaugurate in breve tempo: oggi My English School è una realtà presente su tutto il territorio nazionale con le sedi di Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Ferrara, Genova, Roma, Milano, Modena, Monza, Palermo, Parma, Pescara, Napoli, Treviso, Padova, Torino e Verona. Per giugno è prevista l’apertura della prima sede estera, a Lione.