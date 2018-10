Canti popolari, reels e jigs: la musica irlandese arriva al Mercato per il Capodanno Celtico

Venerdì 2 novembre il capodanno celtico approda al Mercato: a partire dalle 21.30 a salire sul palco è la band the Cliffs. In scaletta canti popolari, reels e jigs, per un repertorio che affonda nella tradizione irlandese e ne ricrea perfettamente le atmosfere. Per un'intera serata Sanlorenzo si trasforma così in una locanda medievale, tra note e costumi originali, con uno spettacolo d’arte, recitazione e musica.

Il gruppo nasce nel 2000 dalla passione per la musica celtica di Maura Aresu e, dopo tante esperienze musicali, nel 2009 nasce la formazione attuale che in pochi anni riscuote enorme successo in Sicilia e anche al Nord Italia. Fra le esperienze più significative, il “Triskelia festival 2012”, a Scicli (RG), come gruppo spalla dei Modena City Ramblers. Questa occasione porta loro più visibilità e vengono richiamati ad aprire altri concerti dei MCR in Sicilia e fuori.

Il capodanno celtico prosegue sabato sera - 3 novembre a partire dalle 21.30 - con la band più acclamata di musica irlandese della Sicilia: a partire dalle 21.30 torna a Sanlorenzo l’Irish Quartet, con tutta la sua carica esplosiva di energia in danza. Per un’intera serata il pubblico del Mercato si ritrova catapultato d’improvviso nel cuore dell’Irlanda più vera. Il repertorio del gruppo è costituito da brani tradizionali irlandesi e scozzesi, arrangiati dai componenti stessi.

Si alternano reels, jigs, hornpipes, polkas, slides e slow airs, stratspheys, highland, vals, march. Un concerto intenso, ora da ballare su ritmi incalzanti, ora da ascoltare con le ballate lente, ma altrettanto coinvolgenti. L’Irish Quartet nasce nel novembre 2012 ed è composto da Antonio Putzu (whistle e flauti di canna), ideatore e fondatore della band, Raffaele Pullara (violino e mandolino), Lorenzo Profita (fisarmonica), Sara Romano (chitarra e voce).