Capodanno a Villa Boscogrande, cena mediterranea a base di pesce e musica per tutti i gusti

Martedì 31 dicembre a Villa Boscogrande appuntamento, a partire dalle 20, con un gran galà di fine anno pensato nei minimi dettagli. Un menù esclusivo firmato Natale Di Maria in un luogo ricco di storia, arte e tradizione.

La location

Villa Montalbo Boscogrande, nota ai più come Villa Boscgrande, fu eretta nel 1768 dal Duca di Montalbo, nella zona racchiusa tra i monti Pellegrino e Gallo - la così detta Piana dei Colli - zona prediletta per la villeggiatura dalla nobiltà palermitana. Costruita su modello della sfarzosa reggia di Versailles, custodisce al suo interno affreschi di pregevole fattura e pavimenti di argilla smaltata originali dell’epoca. Il prospetto fu modificato successivamente alla sua costruzione, con l’aggiunta della sontuosa scala a tenaglia, dalla quale è possibile raggiungere il piano superiore, costituito dalle stanze di rappresentanza e dalle incantevoli terrazze. La cornice esclusiva e gli ambienti ricercati di Villa Boscogrande, hanno incantato nel tempo innumerevoli personalità, tra cui il celebre regista Luchino Visconti.



Il Gattopardo

Un importante opera di valorizzazione del nobile edificio fu posta in essere dall’avvocato Nello Martellucci - poi sindaco di Palermo - che nel 1962, dopo aver sposato la nipote ed erede del barone Boscogrande, divenne amministratore unico della proprietà. In questa veste, venuto a conoscenza che il cineasta Visconti era alla ricerca di location dove giare la trasposizione cinematografica del romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, fu molto abile nel veicolare le notizie relative alla storia e alla bellezza della villa. Fu così che alcuni ambienti della proprietà furono ceduti per un paio di mesi alla società cinematografica Titanus per la realizzazione di alcune delle scene più famose del capolavoro di Visconti. Grazie all’eloquio di Martellucci e al successo mondiale del film, le bellezze della villa hanno acquistato una eco internazionale e sono state immortalate per sempre nella loro risplendente bellezza.



Lo chef

Chef patron di Villa Boscogrande, Natale Di Maria eredita dalla tradizione familiare la passione e l’abilità nelle preparazioni culinarie.

Negli anni è divenuto un punto di riferimento della ristorazione regionale e nazionale, preparando importanti cene di gala per rinomati personaggi della scena internazionale, come Felipe VI di Spagna.

La sua cucina è caratterizzata da un’impronta squisitamente mediterranea, dove la tradizione regionale si coniuga con ricercate tecniche innovative e la ricerca puntuale dell’eccellenza e della qualità delle materie prime.



Il menù

Nella preparazione della cena, Natale Di Maria renderà come sempre omaggio alla tradizione gastronomica mediterranea, predisponendo un ricco menù dedicato alle eccellenze ittiche offerte dal nostro mare.

Le squisite portate delizieranno il palato degli ospiti, trasformando una cena in una esclusiva occasione conviviale, dove sapori, creatività e attenzione per i dettagli si incontrano per celebrare il buon gusto nell’ultima notte dell’anno.

In abbinamento alle pietanze, saranno serviti vini bianchi e rossi delle cantine siciliane e uno spumante metodo classico proveniente dalla Spagna.



Il corso della cena sarà inoltre allietato dalla musica della Passpartù band, rinomata cover band della scena palermitana dal repertorio eclettico, che spazia dalla musica leggera nazionale al rock internazionale e al soul.