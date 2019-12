Capodanno in stile Verdechiaro con live music al ristorante Attenti al Lupo

Dalle sapienti mani di Nello Occhipinti, il Capodanno al ristorante Attenti al Lupo ha il sapore dello stile Verdechiaro. Appuntamento il 31 dicembre alle 20.30 per una notte di San Silvestro indimenticabile.

Due possibilità di Menù: Vegetariano o Base Pesce ( da comunicare a scelta al momento della prenotazione). Splendide note musicali di alta qualità con la chitarra di Filippo Cannino e la tastiera di Alex Vella che delizierà anche con la sua voce i presenti. Repertorio internazionale per festeggiare l'arrivo de nuovo anno, in un ambiente soft ove pietanza e musica faranno a gara per essere elette regine della serata.

Gallery