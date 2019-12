I sapori del mare e la musica anni '90, la festa di Capodanno al Dorian

Martedì 31 dicembre a partire dalle 20.30 al Dorian si festeggia la notte di Capodanno con una serata dal sapore mediterraneo, con una cena a base di pesce e tanta buona musica in compagnia de "I quaranta che ballano 90".

La struttura del 1600 interamente in tufo Greco romano, con volte ed archi altissimi incastonati da travi in legno, rende la nostra struttura unica tra i locali di Palermo. Il nostro sarà un Capodanno esclusivo a numero chiuso. La cena di gala si svolgerà in due sale limitrofe alla sala principale, nella quale si svolgerà la vera e propria festa dopo la mezzanotte e l’intrattenimento musicale. Dopo la cena, dalle 23,30, sarà possibile entrare (ingresso in prevendita a numero chiuso!) per partecipare ai festeggiamenti e al brindisi della mezzanotte, per continuare poi a ballare fino le prime ore del giorno.

La serata è creata insieme ai I 40 che Ballano i 90 un format o meglio un simbolo del divertimento in città con i loro party anni 90. In consolle ben due dj simbolo della dance a Palermo e uno speaker d’eccezione, questi sono: F. Flesca , G. Nuccio e Fabio T. the Voice.

Il Menù

Cocktail di benvenuto al tavolo

Bocconcini di baccalà in pastella con leccornia di ciliegia candita Focaccine cotte a legna con salmone affumicato e Lime

Polpettina di pesce azzurro e finocchietto al piccante di zenzero

Antipasto

Il mezzo astice con riduzione alle erbette

Il carpaccio di gambero rosso di Mazara al pepe rosa su letto di rucola

La tartare di salmone e avocado

Ostrica e lime

Primi

I paccheri Dorian (dadolata di pesce spada, pomodorino confit e pesto di mandorle agli agrumi di Sicilia)

I chicchi di carnaroli ai crostacei e Pistacchio di Bronte

Secondo

Il trancetto di ricciola al timo e lattughino verde

I gamberoni rossi di Mazara

Il tortino di patate con carote e prezzemolo

Dolce

Il semifreddo al pistacchio con colata calda fondente e amaretti

scomposta di frutta

Panettone e lenticchie

Brindisi: prosecco al tavolo

Beverage

Acqua, Vino Grillo tenute Orestiadi di Gibellina

Per contatti e prenotazioni

351 9799929 I 40 Che Ballano i 90

380 7980615 Alessio Dorian Ciriminna

393 9773133 Dorian al Tasmira

I numeri dei partecipanti sia alla cena che al dopocena è sempre a numero chiuso per garantire al meglio il nostro servizio ed il vostro divertimento. Disponibilità di menù carne o celiaco. L'ingresso ai bambini è consentito dai 10 anni in su.